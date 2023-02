Libano: nuovo aumento dei prezzi di carburante mentre continua la svalutazione della moneta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano è stato annunciato, oggi, un nuovo aumento dei prezzi di carburante. Secondo quanto reso noto dal ministero dell’Energia e dell’Acqua, per 20 litri di benzina a 95 ottani e 98 ottani il costo è aumentato di 72.000 lire libanesi (0,82 dollari) e 74.000 lire (0,85 dollari), giungendo a 1.545,000 lire (17,75 dollari) e 1.582.000 lire (18,18 dollari). Inoltre, il prezzo di 20 litri di diesel per veicoli è aumentato di 73.000 lire (0,83 dollari) e al momento ammonta a 1.469.000 lire (16,88 dollari). Il prezzo per una bombola di gas domestico è aumentato di 56.000 lire (0.64 dollari), arrivando a quota 1.036.000 lire (11,90 dollari). Infine, il costo un chilolitro di olio combustibile, utilizzato per rifornire i generatori di elettricità privati, è pari a 798,48 dollari, in calo di 10,29 dollari rispetto all'ultimo prezzo di sabato 25 febbraio. Nel frattempo, non si arresta la svalutazione della moneta locale rispetto al dollaro nel mercato parallelo. Questa mattina, il tasso di cambio era pari a 87.000 lire per l’acquisto di un biglietto verde e 86.500 per la vendita. Nelle scorse settimane, il tasso di cambio ufficiale era stato fissato a 15.000 lire per un dollaro, segnando un notevole cambiamento dopo decenni di cambio fissato a 1.507,5 lire. In oltre tre anni di crisi economica e finanziaria in Libano, la moneta nazionale ha perso circa il 98 per cento del suo valore.(Lib)