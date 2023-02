Sanità: Gemmato, importante avere associazioni vicino a politica e scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la Giornata mondiale delle malattie rare con due certezze: una è l'approvazione del Piano delle malattie rare, l'altra la certezza di avere una serie diffusa sul territorio di associazioni che affrontano le malattie rare”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute con delega alle malattie rare, Marcello Gemmato, in un video-messaggio inviato all'evento organizzato a Roma da Uniamo – Federazione italiana malattie rare, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. “Può sembrare un fatto incidentale – ha proseguito il sottosegretario – ma è molto, molto importante, avere le associazioni vicino alla politica, vicino alla scienza”. “Uniamo quindi le forze contro il male, uniamo le forze contro le tante malattie rare che affliggono due milioni di italiani, uniamo la politica per andare incontro ai nostri malati", ha concluso. (Rin)