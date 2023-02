Armenia-Azerbaigian: Lavrov, pronti a organizzare negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a organizzare i negoziati di pace tra Armenia e Azerbaigian. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa organizzata nell'ambito della sua visita ufficiale a Baku. "Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a fornire opportunità per continuare tali incontri", ha affermato Lavrov, aggiungendo che "la parte azerbaigiana è pronta per questo, mentre la parte armena finora non dà un accordo definitivo". "Non credo che saremo un po' troppo insistenti nell'offrire i nostri servizi, ma entrambe le parti sono ben consapevoli della nostra disponibilità", ha osservato Lavrov. (Rum)