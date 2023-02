Egitto: ministro del Petrolio riceve una delegazione del Politecnico di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha ricevuto una delegazione del Politecnico di Milano, guidata da Emanuela Colombo. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero del Cairo, secondo cui, durante l'incontro, sono stati esaminati i piani di cooperazione tra l'Università italiana e quelle egiziane in diversi settori, in particolare quelli del petrolio e del gas, delle tecnologie per l'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni, delle energie rinnovabili e dell'industria in generale. El Molla ha sottolineato l'importanza di abbinare la formazione pratica agli studi teorici per preparare una generazione informata, pronta ad affrontare i successivi cambiamenti nell'industria petrolifera e del gas, la transizione energetica e la sostenibilità delle forniture, in linea con le esigenze del mercato del lavoro locale. Il ministro ha apprezzato l'importanza della partnership strategica con le istituzioni e le imprese italiane in vari campi. El Molla ha affermato che la cooperazione nel settore petrolifero con la società italiana Eni è un modello distinto per una partnership di successo nel settore del petrolio e del gas. Da parte sua, prosegue il comunicato stampa, Colombo ha detto che il Politecnico ha diversi progetti e programmi di formazione per la cooperazione scientifica con le università egiziane nei settori dell'industria petrolifera e delle varie energie rinnovabili per ingegneri e tecnici, in particolare nelle università egiziane di Ain Shams, Port Said e Suez. Inoltre, ha annunciato che il Politecnico sta conducendo un ampio studio e discussioni sulle esigenze del mercato del lavoro in Egitto e in Africa e sulle prospettive di importanti sviluppi e cambiamenti in atto nell'industria petrolifera globale e regionale. "I programmi proposti includono la formazione sulle ultime tecnologie per migliorare l'efficienza energetica, per ridurre le emissioni e per gestire le esigenze della futura transizione energetica e sostenibilità", ha affermato Colombo.(Cae)