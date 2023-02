Imprese: Unicredit e Sace per una nuova flotta di autovetture green a Sicily by Car

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicily by Car, azienda siciliana leader a livello nazionale nel settore dell’autonoleggio, ha finalizzato due finanziamenti con Unicredit per complessivi 20 milioni di euro. In dettaglio, si tratta di un finanziamento Esg assistito dalla garanzia green di Sace per 15 milioni di euro finalizzato all’acquisto di diverse tipologie di vetture ibride ed elettriche a basse emissioni di CO2 e un altro finanziamento di 5 milioni di euro per l’acquisto di altri veicoli. Sace, il Gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale direttamente controllato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Unicredit, grazie alla quale Sace può intervenire con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale, sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (segue) (Com)