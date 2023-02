Imprese: Unicredit e Sace per una nuova flotta di autovetture green a Sicily by Car (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicily by Car, azienda a capitale interamente italiano, è stata fondata da Tommaso Dragotto, attuale Presidente, e conta ad oggi un indotto di oltre 500 risorse ed una flotta di 15.000 mezzi tutti di ultimissima generazione. La società operativa principale - Sicily by Car spa - è presente con uffici operativi in tutti gli aeroporti italiani e nelle maggiori città a vocazione turistica oltre a vantare una presenza a Malta, in Albania, in Francia, in Austria e in Polonia, Montenegro e Croazia. L’azienda, contraddistinta da una strategia di espansione e di sviluppo incentrata sulla qualità del servizio e sulla professionalità del personale, ha conquistato negli ultimi anni crescenti quote di mercato. Dopo le operazioni di aggregazione aziendale, che hanno interessato alcune imprese del settore, il Gruppo Sicily by Car è il primo operatore indipendente in Italia sia per volume d’affari che per dimensioni della flotta, escludendo le società appartenenti a gruppi multinazionali con sede estera. Il parco veicoli si è inoltre arricchito di auto e furgoni 100 per cento elettrici: un’ulteriore testimonianza della priorità verso i progetti rivolti alla mobilità ecosostenibile di Sicily by Car, da sempre impegnata nell’offrire servizi innovativi in risposta alla domanda di un mercato sempre più esigente e qualitativamente attento. “Prosegue il nostro impegno - commenta Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - ad offrire soluzioni finanziarie a supporto della trasformazione green del sistema economico e della transizione energetica di tutte le Pmi che hanno o vogliono elaborare una strategia di sostenibilità. Con questa operazione sosteniamo i piani di crescita di Sicily by Car e aiutiamo l’azienda a realizzare la transizione verso modelli di produzione a minore impatto ambientale, anche in coerenza con gli obiettivi del Pnrr. In UniCredit la sostenibilità è un elemento fondamentale del modello di business e la banca ha intrapreso da anni un percorso con azioni e obiettivi concreti”. Il presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, dichiara: “Questo finanziamento testimonia il nostro impegno Esg a favore della riconversione della flotta aziendale e la responsabilità, che sentiamo di avere, nel proporre ai nostri clienti soluzioni sempre più diversificate, per una mobilità a zero emissioni inquinanti” e prosegue: “Le nuove risorse finanziarie sono di fondamentale supporto ai progetti di espansione strategica della Sicily by Car che ha già intrapreso un piano di sviluppo internazionale con l’obiettivo di presidiare l’Europa intera.” (Com)