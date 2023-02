Brexit: Sunak conferma di aver parlato con Johnson prima di nuovo accordo Protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Rishi Sunak, ha parlato con Boris Johnson del nuovo accordo con l’Ue sul protocollo dell'Irlanda del Nord prima di annunciarlo ieri. Lo ha confermato Sunak parlando all'emittente "Bbc". L’accordo di Windsor ha cambiato radicalmente quello che Johnson aveva stipulato in precedenza sul tema. "Certo che parlo con l'ex primo ministro. Ma non si tratta di Westminster. Questo accordo tratta della popolazione dell'Irlanda del Nord e di ciò che è meglio per loro", ha detto Sunak, aggiungendo che spera che i cittadini si concentrino su questo piuttosto che sulle personalità politiche coinvolte nei negoziati. (Rel)