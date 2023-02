Ue: Gentiloni, riforma governance europea più equilibrata, credibile e trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte di riforma del quadro della governance europea, a cui la Commissione europea sta lavorando, mirano ad avere un quadro più equilibrato, credibile e trasparente. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento alla Settimana europea del Parlamento Ue. Il quadro sarà "più equilibrato, garantendo che la sostenibilità del debito non vada a scapito degli investimenti e della crescita", ha affermato Gentiloni. "Abbiamo qualcosa che chiamiamo Patto di stabilità e crescita e dobbiamo trovare un equilibrio in modo serio", ha aggiunto. Inoltre, sarà "un quadro più credibile, con piani più graduali e realistici per ridurre il debito, all'interno di un quadro comune di regole, e sostenuto da una maggiore applicazione", ha proseguito il commissario Ue. "Terzo, più trasparente, con regole più semplici che sostituiscano quelle che oggi sono troppo complesse", ha dichiarato. "Una maggiore titolarità a livello nazionale nella progettazione dei percorsi riduttivi del debito, rafforzando anche il principio di sussidiarietà, insieme a regole più facili da capire renderà, a nostro avviso, il nostro quadro più democratico", ha concluso Gentiloni. (Beb)