Imprese: studio per Camera commercio britannica in Italia, l'azienda ideale è "diversa, inclusiva e attenta al singolo"

- L'azienda ideale è diversa, inclusiva e attenta al singolo. Questo il risultato di uno studio condotto da InTribe per conto della Camera di commercio britannica per Italia, consultando 800 lavoratori in tutto il Paese. Come riferisce un comunicato stampa, i dati rivelano che il "rispetto delle esigenze personali" è centrale (34,6 per cento dei rispondenti) nella descrizione dell'azienda ideale, immediatamente dopo un'equa remunerazione (39,1 per cento), mentre il 53,7 per cento ritiene le politiche in favore della diversità, dell’equità e dell'inclusione (DE&I) indispensabili sul posto di lavoro. Nelle aziende nelle quali i lavoratori sono felici (voto 5 su scala da 1 a 5) l’attenzione è sulle politiche di DE&I, che vengono indicate come uno dei motivi di soddisfazione massima, mentre nelle aziende dove i lavoratori sono infelici il focus va sulla remunerazione, considerata troppo bassa. Dall’indagine emerge, inoltre, che l’efficacia delle politiche di DE&I nelle aziende risiede nella capacità di mettere in luce come tali politiche siano a vantaggio di tutti e non solo di un numero ristretto di persone. L’attenzione ai temi della diversità e dell’inclusione porta infatti al rispetto e alla valorizzazione dei talenti, aspetti chiave per attirare, motivare e trattenere i lavoratori e mantenerne alti i livelli di produttività. (segue) (Com)