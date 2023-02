Imprese: studio per Camera commercio britannica in Italia, l'azienda ideale è "diversa, inclusiva e attenta al singolo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca su “L’azienda ideale” è stata presentata oggi a Villa Wolkonsky, residenza romana dell’ambasciatore britannico in Italia Edward Llewellyn, da Mirna Pacchetti, Ceo di InTribe e Donatella Cungi, partner di Toffoletto De Luca Tamajo & Co-Chair Bcci DE&I Action Champion Network, durante la conferenza "DE&I Action Champion Network for Integrated Cooperation” che ha visto la partecipazione di un variegato panel di speaker che ha affrontato a 360 gradi il tema della DE&I. Il gruppo DE&I Action Champion Network della British Chamber of Commerce for Italy, è nato per far tesoro dell’esperienza più matura delle realtà anglo-americane, e mira a creare dei modelli di inclusione adatti al tessuto produttivo del territorio italiano. Aaron Pugliesi, segretario generale della British Chamber e Co-Chair del gruppo ha così commentato: “Le grandi aziende in Italia fanno fatica ad applicare modelli concepiti per rispondere alla diversità presente in paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, quindi ci vogliono approcci più locali. Senza dimenticare, che quasi l’80% dei lavoratori in Italia sono impiegati da PMI, che sui temi di diversità e inclusione hanno meno cultura aziendale e quindi meno strumenti". La British Chamber apre così il gruppo a tutti coloro i quali si vogliono affacciare a questi temi offrendosi gratuitamente di affiancare aziende ed istituzioni. Donatella Cungi, Co-Chair del Gruppo e professionista esperta nella materia sottolinea “Il nostro gruppo di lavoro è multidisciplinare e si prefigge lo scopo di fare le domande giuste e cercare imprese che hanno trovato il modo di intraprendere azioni pragmatiche che vadano oltre gli slogan". È così che grazie al sostegno di aziende socie della British Chamber e al supporto istituzionale dell’Ambasciata britannica in Italia, che patrocina l’iniziativa sin dal 2016, cento partecipanti hanno varcato le porte della Villa Wolkonsky per assistere alla conferenza e far crescere il network di chi vuole spingere per azioni concrete per creare ambienti di lavoro più inclusivi. (segue) (Com)