Imprese: studio per Camera commercio britannica in Italia, l'azienda ideale è "diversa, inclusiva e attenta al singolo" (3)

- Dopo l’apertura dei lavori a cura di Aaron Pugliesi, Secretary General & Ceo di The British Chamber & Co-Chair di Bcci DE&I Action Champion Network, e gli interventi istituzionali dell’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn “Un approccio diplomatico per l’inclusione” e del senatore Ivan Scalfarotto “Diversity & Inclusion come fattore moltiplicatore del talento”, l’incontro è stato l’occasione per dare voce ai professionisti membri dello Steering Committee del Bcci DE&I Action Champion Network che ha festeggiato proprio la scorsa settimana un anno di intensa attività: Federica Brondoni, Head of Litigation di Giambrone & Partners Studio Legale Internazionale (sede di Milano): “Il framework legale e i lavoratori Lgbtqi+ –”; Enrico Gambardella, Founder & General Manager di Winning Women Institute: “Le pari opportunità per uomini e qualche donna”; Marco De Angeli, General Manager di ABC Production: “Il linguaggio inclusivo si fa politico”; Antonella Chiricosta, Partner Kpmg Advisory di Kpmg Italy: “Coniugare la competitività e l'eccellenza con l'inclusione”; Vera Cubranic Bocak, Head of HR & Inclusion South Europe Area di Bat Italy: “L’eterogeneità come pilastro di cultura aziendale”; Elena Cervasio, Commercial Director Continental Europe – Internal Audit & Supply Chain Solutions di BSI: “Le certificazioni come strumento di equità per le aziende”. Hanno fatto seguito le testimonanze di inclusione presentate alla platea da Daniele Regolo, Brand Ambassador Diversity & Inclusion di Seltis Hub: “L’inclusione, da gesto obbligato, a esercizio di valorizzazione” e Nico Acampora, Fondatore e Ceo di PizzAut: “Nutriamo l’inclusione - Vietato calpestare i sogni”. A tirare le fila della conferenza è stato, infine, Steven Sprague, Presidente di The British Chamber of Commerce for Italy & Managing Partner di CastaldiPartners, che ha ringraziato le aziende associate per il supporto all’iniziativa e il loro impegno quotidiano per creare ambienti di lavoro più inclusivi. (Com)