Ucraina: Cremlino su possibili trattative, Russia non rinuncerà a nuovi territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non rinuncerà ai nuovi territori, così come agli obiettivi fissati dell'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la possibilità di avviare i negoziati con Kiev. "Ci sono alcune realtà, realtà che sono già diventate interne alla Russia, intendo nuovi territori russi. C'è la costituzione della Russia, che non può essere ignorata da nessuno e alla quale la parte russa non potrà mai rinunciare. Questa è una realtà molto importante", ha detto Peskov ai giornalisti. Gli obiettivi dell'operazione speciale della Russia sono una priorità per il Paese, ma l'esito del conflitto può anche essere deciso al tavolo dei negoziati, ha aggiunto il portavoce. (Rum)