Campidoglio: Masi (Fd'I), ok in Aula ad atto su bilancio per ex colonia di Ostia

- Nel corso dell'Assemblea capitolina che sta discutendo il bilancio del Campidoglio è stato approvato un ordine del giorno, presentato dalla consigliera di Fd'I Mariacristina Masi inerente all'ex Colonia Vittorio Emanuele di Ostia. In una nota Masi spiega: "Sono anni che ci battiamo affinché Roma Capitale concentri la sua attenzione sulla situazione dell'ex Colonia Vittorio Emanuele di Ostia, che versa nell'abbandono e nel degrado a causa anche di una occupazione che va avanti ormai da troppo tempo e in cui si sono registrati diversi episodi di illegalità. Non si può attendere oltre. Si dovrà agire con il supporto dei servizi sociali per aiutare chi è in difficoltà e offrire soluzioni alternative muovendosi di concerto con chi di competenza al fine di sgomberare la parte occupata abusivamente e restituire così alla città uno degli edifici più prestigiosi e belli del litorale di Roma". (segue) (Com)