Supebonus: Matteoni (ex Confartigianato), evitare inutili allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica, invita a evitare "inutili allarmismi" sul superbonus. In una nota Matteoni spiega: "Continuiamo ad assistere al grande dibattito sul superbonus, il cui presente e futuro sono diventati priorità della agenda istituzionale del governo Meloni, al quale proprio nei giorni scorsi abbiamo rivolto le nostre proposte e le nostre soluzioni sulla cessione dei crediti, spiegando altresì dove l'esecutivo nazionale starebbe sbagliando nella sua azione amministrativa. Premesso questo, siamo però consapevoli che il dossier superbonus è quanto mai complesso e delicato e vorremmo rispedire al mittente tutti quegli inutili allarmismi mediatici, che creano solamente maggiori dubbi e preoccupazioni più grandi agli occhi dei privati cittadini e delle imprese edili, già cagionati da una politica, in questi anni, non sempre in grado di esprimere al meglio le potenzialità e le positività del superbonus. Da parte di tutti, dunque, è necessario buonsenso ed equilibrio sul tema nella speranza che, nel frattempo, chi è chiamato a governare ascolti le istanze delle categorie e operi per una soluzione concreta e condivisa". (Com)