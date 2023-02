Ue: Gentiloni, tre posizioni comuni su riforma governance economica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre mesi, nelle discussioni costruttive avvenute fra gli Stati membri nel corso delle riunioni dell'Ecofin e dell'Eurogruppo, sono emerse posizioni comuni sulla proposta della Commissione europea della riforma della governance economica. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento alla Settimana europea dell'Eurocamera. In primo luogo, è emersa la convergenza "sulla combinazione di un adeguamento fiscale più graduale con riforme e investimenti, per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche", ha affermato il commissario Ue. In secondo luogo, "la specificità di ogni Paese, con piani strutturali di bilancio e percorsi di aggiustamento preparati da ogni Stato membro e calibrati in base alle sfide fiscali di ciascuno di loro", ha continuato Gentiloni. "Terzo, l'adozione di una prospettiva a medio termine, in modo che, una volta approvati i piani dalla Commissione e dal Consiglio, l'attenzione possa spostarsi sull'attuazione e sulle qualità delle finanze pubbliche, il che significa maggiori investimenti", ha aggiunto. "Altri elementi di orientamento richiedono ulteriori discussioni e riflessioni. Ma sono incoraggiato dalla volontà di tutte le parti di raggiungere un consenso sulla base delle nostre proposte", ha concluso. (Beb)