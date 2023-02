Imprese: Spagna, nel 2022 per Opdenergy utile di 63,2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, l'azienda energetica spagnola Opdenergy ha registrato un utile di 63,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 17,7 milioni di euro dell'anno precedente. Secondo quanto riferito in un comunicato, il fatturato della società energetica è stato di 115,4 milioni di euro, trainato dall'ingresso di asset in fase di produzione e dalla vendita di progetti rinnovabili che hanno apportato 70 milioni di euro. Per l'esercizio in corso, Opdenergy prevede di mettere in funzione nel secondo e terzo trimestre quasi dieci impianti in Spagna, che contribuiranno ad incrementare la capacità installata di 510 megawatt (MW). (Spm)