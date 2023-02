India: dirigente opposizione fermato, Corte suprema proroga cauzione fino al 3 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno stesso Khera ha scritto un tweet sostenendo di essersi confuso, ma le sue parole erano già diventate “virali”. La denuncia è stata presentata da un esponente del Partito del popolo indiano (Bjp), il partito di Modi, Samuel Changsan. Dopo il fermo Khera si è rivolto alla Corte suprema, che gli ha concesso la libertà su cauzione, inizialmente fino al 28 febbraio, in attesa che un tribunale di Nuova Delhi si occupi del suo caso. La difesa ha chiesto anche l’accorpamento delle denunce, poiché ne sono state presentate di simili anche a Lucknow e Varanasi, nell’Uttar Pradesh. La vicenda ha suscitato aspre critiche da parte del Congresso. Il partito di opposizione, su Twitter, ha protestato, anche per le modalità del fermo: “Non c’è traccia di regole, leggi e ragioni”, si legge sul profilo del partito. Il segretario generale per le Comunicazioni, Jairam Ramesh, ha parlato di “molestie pure e semplici, in stile Modi” e di “dittatura”. “La libertà di parola si sta lentamente indebolendo in India, ma la libertà dopo la parola si sta rapidamente estinguendo”, ha scritto. (Inn)