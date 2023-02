Spagna: Sanchez, popolari non "osano" opporsi a mozione sfiducia per governare in comuni e regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, "non osa" respingere la mozione di sfiducia presentata da Vox contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, perché è la "conferma che l'unico modo per poter governare i consigli comunali e le comunità autonome" è con un governo di coalizione con la formazione di Santiago Abascal. Lo ha affermato lo stesso Sanchez in un'intervista a "Telecinco", criticando il fatto che i popolari ora optino per l'astensione, mentre nella precedente mozione di sfiducia sempre presentata da Vox due anni fa, l'allora leader del Pp, Pablo Casado, decise di votare contro e fece un discorso molto duro contro Abascal. Per quanto riguarda il candidato alla presidenza proposto dalla formazione sovranista, Ramón Tamames, Sanchez ha espresso il suo "massimo rispetto" per qualsiasi nome proposto, anche se ha sottolineato che trova "strano" che Vox abbia impiegato tre mesi per registrare questa iniziativa mentre la annunciava come "un'emergenza nazionale".(Spm)