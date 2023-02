Francia: nel 2022 crescita economica al 2,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha registrato una crescita del 2,6 per cento nel 2022. E' quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato è rallentato nel quarto trimestre, crescendo solamente dello 0,1 per cento. Le stime confermano quelle precedenti di gennaio e sono leggermente migliori di quelle annunciate alla fine dello scorso anno, quando l'Insee prevedeva una crescita del 2,5 per cento.(Frp)