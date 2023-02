Regno Unito: Istituto di studi fiscali, tasse carburante faciliterebbero aumento salari settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annullare i piani per il congelamento delle imposte sul carburante che costano 6 miliardi di sterline (circa 6,8 miliardi di euro), permetterebbe al cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt di offrire ai lavoratori del settore pubblico in sciopero un aumento salariale maggiore. Lo ha affermato il direttore dell'Istituto di studi fiscali (Ifs), Paul Johnson, secondo cui Hunt si trova di fronte a una "scelta diretta": sovvenzionare imposte sul carburante o aiutare i lavoratori del settore pubblico a far fronte alla crisi del costo della vita. Paul Johnson ha anche affermato che le preoccupazioni secondo cui un aumento salariale in media del 5,5 per cento potrebbe innescare l'aumento dell'inflazione sono esagerate, poiché l'effetto sarebbe "estremamente piccolo" rispetto alle dimensioni dell'economia complessiva. (Rel)