Russia: chiuso l'aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo

- Le autorità di San Pietroburgo hanno chiuso l'aeroporto Pulkovo. "L'aeroporto di Pulkovo temporaneamente non accetta l'atterraggio e non consente la partenza di aerei", si legge nel messaggio del canale Telegram del governo di San Pietroburgo su Telegram. Secondo alcuni media indipendenti russi, tra cui "Baza", è stato chiuso lo spazio aereo sul territorio esteso per circa 200 chilometri intorno allo scalo, un'operazione che viene effettuata quando vengono individuati oggetti non identificati nei pressi di un aeroporto. L'aeroporto di Pulkovo resterà chiuso sino alle 13 ora locale (le 11 in Italia). (Rum)