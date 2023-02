Cina: Commissione sanitaria, contagi Covid-19 sono “sotto controllo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da Covid-19 in Cina “sono sotto controllo”. Lo ha dichiarato ieri il portavoce della Commissione sanitaria nazionale, Mi Feng, in conferenza stampa. "Il virus presenta una distribuzione sporadica e nessuna provincia ha registrato un apprezzabile rimbalzo dei contagi. La Cina è stata efficiente nel coordinare la prevenzione e il controllo del Covid-19 con lo sviluppo socioeconomico, creando un miracolo nella storia della civiltà umana per un Paese così densamente popolato”, ha aggiunto la portavoce. (Cip)