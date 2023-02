Imprese: Spagna, nel 2022 per Acciona utile di 441 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, l'azienda di infrastrutture di energie rinnovabili spagnola Acciona ha ottenuto un utile di 441 milioni di euro, il 32,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito in un comunicato, i ricavi sono aumentati del 38 per cento attestandosi a 11,1 miliardi di euro, grazie in particolare alle infrastrutture, con un incremento del 23,5 per cento su base annua pari a poco più di 6 miliardi di euro. Per aree geografiche, il fatturato è stato realizzato in Australia e Sud-Est asiatico (30 per cento), Spagna (19 per cento), Europa, Medio Oriente e Africa (26 per cento), America Latina (17 per cento) e Stati Uniti e Canada (7 per cento). Le nuove aggiudicazioni dell'anno sono state pari a 9,1 miliardi di euro. Il portafoglio totale delle infrastrutture supera i 22 miliardi di euro (+21,7 per cento) con una consistente crescita in tutti i mercati: Australia e Sud-Est asiatico (29 per cento); Spagna (18 per cento); America Latina (27 per cento); Europa, Medio Oriente e Africa (20 per cento); Stati Uniti e Canada (5 per cento). (Spm)