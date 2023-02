Cina: Ufficio nazionale statistica, popolazione in calo di 850 mila unità nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione della Cina si è attestata a 1,41 miliardi di persone nel 2022, in calo di 850 mila unità rispetto all’anno precedente. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nel periodo di riferimento, la Cina ha registrato un tasso di natalità del 6,77 per mille contro un tasso di mortalità del 7,37 per mille. Secondo l’ex vicedirettore dell'Accademia cinese delle scienze sociali, Cai Fang, il dato non deve cedere spazio al pessimismo, ma è necessario che “la Cina crei le condizioni per migliorare la qualità della popolazione” e compensare il crollo delle nascite. A tal proposito, Cai suggerisce di distribuire “in modo più equo ed efficace” la forza lavoro, aumentare il reddito di alcune fasce sociali ed espandere l’accesso ai servizi pubblici di base. (Cip)