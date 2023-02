Migranti: Occhiuto, Ue aiuti nelle attività di soccorso in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- L’Europa dovrebbe essere più determinata anche nell’attività di soccorso dei migranti in mare. Lo dichiara Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, trasmissione radiofonica “Radio anch’io”, Rai Radio1. “È vero, bisogna evitare di farli partire, ma quando si tratta di bambini, di persone in mare, vanno comunque tratte in salvo”, aggiunge Occhiuto. (Rin)