Brexit: Cleverly, con nuovo accordo Protocollo Irlanda Nord "non ci sono confini" interni al Regno Unito

- Grazie al nuovo accordo sul Protocollo dell'Irlanda del Nord "non ci sono confini" all'interno del Regno Unito. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, citato dall'emittente televisiva "Sky News". "All'interno del Regno Unito non ci sono confini", ha detto Cleverly. Uno dei problemi principali del Protocollo dell'Irlanda del Nord era che poneva un confine commerciale tra la nazione devoluta e il resto del Regno Unito, ma Cleverly su questo punto ha affermato che ora il "quadro normativo è esattamente identico in tutto il Regno Unito" e che "i prodotti che sinora non erano disponibili in Irlanda del Nord ora lo saranno". (Rel)