Cina: analista Gruenberg, Xi punterà su stabilità economica e autosufficienza tecnologica

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, investirà nella stabilità economica e nell’autosufficienza tecnologica dopo le due riunioni annuali del Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa del Paese, e della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, l’organo consultivo. Lo dichiara Nis Gruenberg, analista del think tank Mercator Institute for China Studies, con sede a Berlino. L’azione politica di Xi Jinping “è animata da un certo grado di pragmatismo”, osserva Gruenberg, facendo soprattutto riferimento al brusco allentamento delle restrizioni anti-Covid per frenare il malcontento popolare e rilanciare l’economia. “Niente è paragonabile alle problematiche affrontate nella crescita economica e nell’espansione del mercato del lavoro. Ritengo che la massima priorità (per il Partito comunista) sia quella di rilanciare il Paese”, afferma l’esperto. Secondo Gruenberg, inoltre, la nuova leadership designata durante il ventesimo Congresso del Partito comunista “sarà molto produttiva” nell’attuare le direttive di Xi. “Il nuovo Politburo è piuttosto interessante, è composto da politici e tecnici molto abili. Anche gli ideologi hanno senso per le grandi politiche di Xi. L'ideologia, il controllo del Partito-Stato, la tecnologia e la sicurezza sono questioni importanti”, osserva Gruenberg. (Cip)