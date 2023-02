Bosnia: Alto rappresentante sospende legge su beni immobili Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, ha sospeso la legge sui beni immobili dell'autorità pubblica della Repubblica Srpska (entità serba del Paese). Lo riporta la stampa locale, secondo cui la legge sarebbe dovuta entrare in vigore alla mezzanotte di ieri ma Schmidt ha bloccato la procedura, "per evitare danni irreversibili" in attesa della decisione definitiva della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina sulla sua legittimità. L'Alto rappresentante ha quindi spiegato che la questione dei beni demaniali "non può essere disciplinata dal diritto delle due entità" che costituiscono il Paese. Secondo la legge sospesa ieri invece, tutti i beni immobili utilizzati dalle autorità della Repubblica Srpska, unità di autogoverno locale, aziende pubbliche, istituzioni pubbliche e tutti gli altri servizi stabiliti appartengono alla stessa entità. Il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, ha subito reagito affermando che la legge sui beni immobili, sospesa da Schmidt "rimane in vigore" e che "dal punto di vista legale, non è successo niente a Sarajevo". "La Repubblica Srpska ha adottato la legge sulla proprietà immobiliare, che rimane in vigore", ha detto Dodik all'agenzia di stampa "Srna". (Seb)