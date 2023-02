Onu: ministro Esteri Cina, “non esiste modello univoco per tutelare diritti umani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un modello univoco per la tutela dei diritti umani, che dovrebbero essere garantiti nel rispetto delle differenze dei singoli Paesi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, durante il suo intervento al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. “I diritti umani rappresentano la ricerca condivisa dell'umanità. È necessario riconoscere che tutti gli Stati variano per contesto storico, patrimonio culturale, condizioni nazionali ed esigenze della popolazione. Non esiste un modello univoco nella tutela dei diritti umani”, ha sottolineato il capo della diplomazia cinese. (Cip)