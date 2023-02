Egitto: portavoce governo, negoziati in corso con il Fondo sovrano del Qatar per attrarre investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso negoziati tra le autorità del Cairo e il Fondo sovrano del Qatar per investire in Egitto nel prossimo periodo. Lo ha reso noto l'ambasciatore Nader Saad, portavoce del Consiglio dei ministri egiziano, in dichiarazioni televisive, sottolineando che i colloqui tra il Fondo sovrano d'Egitto e la controparte del Qatar sono iniziati da tempo. Il programma del governo di offrire nella Borsa egiziana le quote di partecipazione di 32 società statali o venderle a "investitori strategici" nel corso dell'anno sarà sul tavolo dei negoziati egiziano-qatarioti in modo più dettagliato oggi. Il portavoce ha spiegato che "il numero delle aziende del Qatar che operano in Egitto è di 260, con investimenti complessivi che superano i 2 miliardi di dollari". L'annuncio giunge mentre è in corso la visita in Egitto del ministro delle Finanze, Ali bin Ahmed Al Kuwari. (segue) (Cae)