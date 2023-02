Migranti: Ferro, parole Piantedosi? Ha parlato da padre, è uomo di grande umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno discutere le parole pronunciate dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul naufragio di Crotone. “La differenza tra me e Piantedosi è che io non sono mamma mentre lui è padre, forse ha pensato a cosa avrebbe fatto per i propri figli”, ha detto il sottosegretario dell’Interno, Wanda Ferro, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando le parole del titolare del Viminale ‘La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli’. “Forse da madre avrei detto lo stesso, avrei tentato di salvaguardare” i miei figli “da questi mercanti della morte”, ha aggiunto sottolineando che Piantedosi “è uomo di grandissima umanità e ministro di grande spessore”. Il senso delle parole “è sempre quello che ha voluto esplicare, l’idea del governo di voler fermare queste partenze”, ha concluso. (Rin)