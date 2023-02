G20: Qin Gang rappresenterà la Cina alla ministeriale Esteri del 2 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, interverrà alla riunione con gli omologhi del G20 prevista il 2 marzo prossimo a Nuova Delhi, in India. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna. "Il G20 dovrebbe concentrarsi sulle problematiche importanti per l’economia globale. La Cina è pronta a lavorare con tutte le parti interessate per fare in modo che questa ministeriale invii un segnale positivo sul multilateralismo”, ha aggiunto la portavoce. (Cip)