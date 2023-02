Spagna: a febbraio inflazione +6,1 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio in Spagna l'inflazione è aumentata del 6,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Se confermato, il tasso rappresenta un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto a quello registrato a gennaio, quando la variazione era stata del 5,9 per cento. Si mantiene quindi la tendenza al rialzo registrata nel primo mese dell'anno, quando si sono conclusi cinque mesi consecutivi di rallentamento dell'aumento dei prezzi. L'Ine attribuisce questo nuovo aumento al fatto che i prezzi dell'elettricità così come i generi alimentari stanno aumentando rispetto al calo registrato nel febbraio 2022. Un altro punto negativo nei dati pubblicati è l'inflazione di fondo, anch'essa cresciuta di due decimi di punto percentuale al 7,7 per cento, il tasso più alto dal 1986.(Spm)