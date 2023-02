Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definito il calendario settimanale delle commissioni permanenti del Consiglio regionale.Oggi, martedì 28 febbraio si riuniranno la Commissione speciale per l’Insularità e la Commissione “Governo del Territorio”. Si comincia alle 10.30, con la seduta della Commissione Insularità guidata da Michele Cossa che sentirà in audizione il prof. Alfonso Damiano, docente di Ingegneria industriale presso l’Università di Cagliari sulle problematiche energetiche legate all’insularità. Alle 16, si riunirà invece la Quarta Commissione presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia) per l’audizione dell’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu sulle parti di competenza del Dl 373 “Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025”. I lavori proseguiranno domani, mercoledì 1 marzo, alle 10.30, con l’esame dello stesso provvedimento e la discussione del Testo Unificato in materia di edilizia residenziale pubblica. Nel pomeriggio, alle 16,00 è in programma l’audizione dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro sul tema della continuità territoriale aerea e marittima e sulle problematiche del collegamento ferroviario con treni a idrogeno sulla tratta Sassari-Alghero. (segue) (Rsc)