Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio regionale (2)

- Mercoledì 1 marzo si riuniranno la Prima e la Quinta Commissione. Il parlamentino dell’ “Autonomia” guidato da Andrea Piras (Lega), si riunirà alle 11.30 per l’audizione dell’assessora agli Affari Generali Andreina Farris sulle parti di competenza sul Dl 373 “Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025” e per l’esame della proposta di legge nazionale n.10 sull’istituzione delle circoscrizioni Sicilia a Sardegna per le elezioni al Parlamento Europeo e il D.L. n.375 (Ratifica della istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e province autonome). La Commissione “Attività Produttive”, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) si riunirà invece nel pomeriggio alle 16.00. All’ordine del giorno l’audizione dell’assessora all’agricoltura Valeria Satta sulle parti di competenza del Dl 373 “Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025”. Successivamente l’assessora Satta e il collega dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, riferiranno alla Commissione sulla proposta di legge n.282 “Modifiche alla legge regionale n.6 2008 in materia di Consorzi di bonifica”. L’organismo consiliare si occuperà inoltre del programma Feampa 2021/2027 con l’audizione di una rappresentanza dei Flag (Fisheries Local Action Group) della Sardegna. (segue) (Rsc)