Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio regionale (3)

- Per giovedì 2 marzo alle 10.30 è convocata la Commissione “Lavoro, cultura e formazione professionale” presieduta da Sara Canu (Misto). In programma l’audizione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu sulle parti di competenza del Dl 373 “Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025”, sulle problematiche relative all’università di Oristano – Consorzio Uno, sull’orchestra regionale dei conservatori della Sardegna e sulle modifiche al Regolamento dei servizi della biblioteca regionale. Prevista anche l’audizione dell’assessora al Lavoro, Ada Lai, sulla vertenza del Porto canale di Cagliari. I lavori della Commissione proseguiranno nel pomeriggio alle 15.30 con l’audizione del presidente dell’Anci, Emiliano Deiana, e di una rappresentanza delle associazioni Malik e Tessiu-Rete delle Consulte giovanili della Sardegna sulla proposta di legge n.182 in materia di politiche giovanili. Nella stessa seduta è in programma l’audizione del presidente dell’Anci e di una rappresentanza di Confprofessioni Sardegna sul testo unificato in materia di tutela delle prestazioni professionali. (Rsc)