Germania: ministro Difesa, equipaggiare Forze armate anche per difesa Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) devono essere equipaggiate anche per la difesa dell'Europa orientale, poiché ha l'obbligo di proteggere questa regione. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Pistorius, nessuno può fare affidamento sul presidente russo Vladimir Putin perché, dopo l'Ucraina, non attacchi altri paesi dell'Europa dell'est. Tuttavia, ha aggiunto l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), attualmente la Germania non dispone di una Bundeswehr in grado di operare in una guerra aperta di aggressione. Pistorius ha aggiunto che le sanzioni da sole non sono sufficienti a “scoraggiare la Russia”. Per tale motivo, per il ministro della Difesa tedesco, la Germania deve aumentare le spese militari nel bilancio per il 2024. (Geb)