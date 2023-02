India: Kashmir, ucciso dalla polizia presunto responsabile omicidio membro comunità indù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “terrorista” è stato ucciso nella notte dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Pulwama, ad Awantipora, nell’area di Padgampora. L’uomo è stato identificato come Aqib Mustaq Bhat ed è ritenuto il responsabile dell’attacco mirato del 26 febbraio ad Achan, nello stesso distretto, in cui è stato ucciso un membro della comunità indù, una guardia giurata di nome Sanjay Sharma. Lo ha reso noto la polizia di zona del Kashmir. Secondo quanto riferito, Aqib Mustaq Bhat lavorava per il gruppo Trf, Fronte di resistenza, dopo aver fatto parte dell’organizzazione militante islamista Hizbul-Mujahideen (Hm); le forze di sicurezza lo hanno “neutralizzato” nel corso di un’operazione di perlustrazione lanciata in seguito all’attacco di domenica. Nell’ultimo anno gli attacchi mirati contro civili, soprattutto membri delle comunità indù e sikh, minoritarie nel Territorio, a maggioranza musulmana, o lavoratori provenienti da altri Stati, si sono intensificati, così come le operazioni di sicurezza. Secondo una recente risposta del ministero dell’Interno a un’interrogazione parlamentare, l’anno scorso almeno 14 esponenti di comunità minoritarie, tra cui tre “pandit”, sono stati uccisi in attacchi mirati. (segue) (Inn)