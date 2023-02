Imprese: Unicredit, Assemblea convocata per il 31 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte ordinaria, prevede: approvazione Bilancio 2022; destinazione dell’utile di esercizio 2022; eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; relazione sulla Politica 2023 di Gruppo in materia di remunerazione; relazione sui compensi corrisposti; sistema Incentivante di Gruppo 2023; applicazione del rapporto tra remunerazione variabile e remunerazione fissa pari a 2:1 nell’organizzazione; determinazione del numero di Amministratori. La parte straordinaria, prevede: delega al Consiglio di amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Piano Lti 2017-2019 e modifica ed integrazione delle deleghe conferite al servizio dei Sistemi Incentivanti di Gruppo già approvati; conseguenti modifiche e integrazioni dell’art. 6 dello Statuto Sociale; delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022 e conseguente integrazione dell’art. 6 dello Statuto Sociale; annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il dividendo eventualmente deliberato dall’Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il 26 aprile 2023, con data di stacco della cedola il 24 aprile 2023. Ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.lgs. n. 58/1998 saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 25 aprile 2023. (Rin)