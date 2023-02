Pd: Renzi, diventa partito di “sinistra-sinistra” che compete con M5s, cambio di pelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd “al di là degli aspetti personali la questione è politica. Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinque Stelle e assorbe i partitini di sinistra radicale”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. “Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d’accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria di Schlein cambia la pelle del Pd - aggiunge -. Qualcuno pensa che ciò sia un bene, qualcuno pensa che ciò sia un male: comunque la si pensi, tutti devono riconoscere che è un dato di fatto. Ed è un fatto di chiarezza importantissimo”. “Amici, il Pd del JobsAct e degli 80 euro, di Industria 4.0 e dello sblocca italia, del garantismo e delle riforme su diritti civili e sociali non c’è più”, sottolinea Renzi. C’è quindi "un altro Pd. Migliore? Peggiore? Più forte? Più debole? Chissà. Non ci interessa, adesso. È un altro Ps, punto. A questo nuovo Pd che parla un linguaggio diverso sul reddito di cittadinanza, sul nucleare, sulla politica estera, sulle tasse non possiamo che augurare buon lavoro con il rispetto di chi vede finalmente chiarito che ci sono due strade diverse", spiega il leader di Iv.(Rin)