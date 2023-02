Russia: incendio in un deposito petrolifero di Tuapse, drone avvisato nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte si è verificato un incendio in un deposito petrolifero di Tuapse, città nella regione russa di Krasnodar. Secondo quanto ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento regionale del ministero delle Emergenze della Russia, non vi sarebbero fuoriuscite di prodotti petroliferi e vittime. Come hanno affermato alcuni media indipendenti russi, tra cui "Baza" e "Meduza", l'incendio sarebbe stato provocato da un attacco di droni. Un rappresentante dei servizi di emergenza della regione ha confermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che nella zona è stato avvistato un drone, negando però le informazioni secondo cui l'aeromobile avrebbe causato danni. (Rum)