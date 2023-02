Pd: Renzi, non aspettatevi esodo dirigenti, puntiamo a quello degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non aspettatevi un esodo, non aspettatevi una campagna acquisti. Non puntiamo all’esodo dei dirigenti nel 2023, ma all’esodo degli elettori nel 2024". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "La nostra scommessa non è la campagna acquisti, ma la campagna elettorale del 2024", aggiunge. Renzi si dice quindi "entusiasta" perché "si compie un passaggio fondamentale per la costruzione del nuovo progetto. Vengono giù – all’improvviso, tutti insieme – gli alibi di chi ancora pensava di poter coltivare il riformismo dentro il Pd. Questo significa che adesso parte la campagna acquisti come sintetizzano i giornali? Macché! Anzi, è vero il contrario. Vedrete che specie all’inizio in tanti proveranno a serrare le fila dei gruppi dirigenti".(Rin)