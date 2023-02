Thailandia: banca centrale prevede crescita Pil sino al 4 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Thailandia è cresciuto del 2,6 per cento nel 2022, un dato peggiore delle già modeste aspettative che riflette la stagnazione delle esportazioni. La forte ripresa del turismo e dei consumi interni ha comunque comportato una accelerazione rispetto al 2021, quando l'economia del Paese era cresciuta dell'1,6 per cento su base annua. Secondo i dati dell'Ufficio di economia industriale del governo thailandese, a dicembre le esportazioni hanno registrato una contrazione del 14,56 per cento su base annua. (Fim)