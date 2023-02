Ucraina: dipartimento di Stato Usa, "la Cina ha preso chiaramente le parti" della Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, si è detto "convinto" dell'attendibilità delle informazioni a disposizione dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo cui la Cina sta valutando l'invio di "aiuti letali" alla Russia nell'ambito del conflitto in Ucraina. "Per il momento rileviamo che non è stata ancora assunta (da parte di Pechino) una decisione finale, Né abbiamo prove dell'effettivo invio di carichi di sistemi letali (dalla Cina alla Russia)", ha precisato Burns nel corso di una intervista concessa nel fine settimana all'emittente televisiva "Cbs News". Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha ribadito a sua volta nel corso di una intervista all'emittente "Cnn" che "la Cina dovrà decidere come procedere, se fornire assistenza militare, ma se imboccherà quella strada, ciò comporterà costi reali per la Cina". (Was)