Vietnam: produzione industriale in crescita del 3,6 per cento a febbraio

- La produzione industriale del Vietnam è cresciuta del 3,6 per cento su base annua a febbraio, sostenuta in parte dall'aumento delle esportazioni di calzature, che hanno compensato il calo della produzione di componenti per telefoni cellulari e smartphone. Lo ha riferito l'agenzia statistica del Paese, secondo cui a febbraio le esportazioni del Paese hanno registrato una crescita dell'11 per cento su base annua. A gennaio la produzione industriale del Paese era calata dell'8 per cento su base annua. (Fim)