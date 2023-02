Medio Oriente: Washington, uno statunitense tra le vittime delle violenze in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo deceduto ieri a seguito delle ferite riportare in un attacco con armi da fuoco nei pressi dell’insediamento di Beit HaArava, in Cisgiordania, vicino al Mar Morto, era anche cittadino statunitense. Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di stato Usa, Ned Price, in una conferenza stampa. "Condanniamo le atroci uccisioni di due fratelli israeliani vicino a Nablus e l'assassinio di un israeliano vicino a Gerico, che - per quanto ne sappiamo - era anche un cittadino statunitense", ha spiegato il portavoce. "Condanniamo anche la violenza indiscriminata e su larga scala dei coloni contro i civili palestinesi all'indomani delle uccisioni", ha aggiunto Price. In base ad alcuni filmati diffusi ieri dai media israeliani l’aggressore ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro le auto nei pressi dello svincolo che porta all’insediamento ebraico, per poi recarsi nell'area di Mul Nevo dove ha sparato a un israeliano, ferendolo gravemente. La vittima, un uomo di circa 25 anni, è stata trasferita all'Hadassah Medical Center di Har Zofim in condizioni critiche, dove è in seguito deceduto. (Res)