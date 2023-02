Afghanistan: rapporto Usa denuncia modalità ritiro, mancata supervisione sugli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto dell'Ispettorato generale speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan - principale autorità del governo federale Usa per la supervisione delle attività di ricostruzione in quel Paese dell'Asia centrale - ha denunciato in un rapporto le modalità "precipitose e scoordinate" tramite cui gli Stati Uniti hanno gestito il loro ritiro dal Paese. Nel rapporto, consultato dal quotidiano "Wall Street Journal", l'ispettorato generale punta anche l'indice contro numerosi problemi nell'intero apparato statunitense di pianificazione e supervisione dell'assistenza al governo democratico afgano, che avrebbero contribuito al collasso di quest'ultimo e all'epilogo del 2021. Il rapporto menziona in particolare l'assenza di responsabilità e supervisione sulle forniture di armi all'Afghanistan e una generale carenza di pianificazione sistemica come fattori cruciali del collasso delle forze armate afgane per mano dei talebani. L'ispettorato accusa inoltre il dipartimento della Difesa Usa di aver ignorato o ritardato una serie di indagini ufficiali su queste ed altre falle sistemiche, mancando ripetute scadenze e fornendo risposte vaghe o incomplete alle richieste delle autorità di supervisione. (segue) (Was)