Afghanistan: rapporto Usa denuncia modalità ritiro, mancata supervisione sugli aiuti (2)

- Il rapporto - scrive il "Wall Street Journal" - non si limita a chiamare in causa l'attuale amministrazione del presidente Joe Biden, ma risale sino a quella dell'ex presidente George W Bush. Tuttavia, il documento menziona espressamente come punto di svolta l'Accordo di Doha del 2020, quando l'amministrazione del presidente Donald Trump promise ai talebani un disimpegno militare dall'Afghanistan in cambio di garanzie di sicurezza. Il rapporto contesta anche le modalità del ritiro decretato dall'amministrazione Biden nel 2021, che "ha dato l'impressione a molti afgani che gli Usa abbiano semplicemente ceduto il Paese a un governo talebano in attesa". Il dipartimento della Difesa Usa ha risposto al rapporto negando di aver boicottato le indagini dell'ispettorato, e negando che le forze Usa abbiano lasciato il Paese all'improvviso e tagliato l'assistenza agli alleati afgani nelle settimane precedenti. (Was)