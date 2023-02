Giordania-Bahrein: firmato accordo per rafforzare cooperazione in settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania e il Bahrein hanno firmato un accordo per incrementare il commercio e favorire gli scambi di conoscenze e competenze all'interno del settore privato. Lo rende noto l’agenzia di stampa giordana “Petra”, spiegando che l’accordo è stato firmato dalla Jordan Enterprise Development Corp. e la Export Bahrein, “gettando le basi per una maggiore collaborazione tra le due organizzazioni e contribuendo a migliorare i rapporti tra le piccole e medie imprese”. L’accordo è stato finalizzato ad Amman a margine della terza riunione dell'Alto comitato del Partenariato industriale integrato per la crescita economica sostenibile, che coinvolge Giordania, Egitto, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Da parte sua, il ministro dell’Industria della Giordania, Yousef Shamali, ha sottolineato l’importanza dell’incontro “che ha portato alla firma di accordi di investimento per un valore di 2 miliardi di dollari in diversi settori”. (Lib)