Auto: Volkswagen, nessuna prova di violazioni diritti umani in fabbrica Xinjiang

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen non dispone di “alcuna prova di violazioni dei diritti umani” nella propria fabbrica di Urumqi nello Xinjiang, regione della Cina occidentale. È quanto dichiarato da Ralf Brandstaetter, responsabile dell'azienda per la Cina. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dirigente si è espresso a seguito della visita che ha effettuato presso l'impianto a metà febbraio. Il sito e Volkswagen sono da tempo al centro delle polemiche, con la società accusata di sfruttare il lavoro forzato degli uiguiri, minoranza musulmana dello Xinjiang oggetto di repressione da parte delle autorità di Pechino. Al riguardo, Brandstaetter ha affermato che Volkswagen è “certamente a conoscenza dei rapporti critici” sulla situazione degli uiguiri, che prende “molto sul serio”. Allo stesso tempo, il gruppo “non ha prove di violazioni dei diritti umani” nella fabbrica di Urumqi. “Ciò non è cambiato dopo la mia visita”, ha sottolineato Brandstaetter. Il dirigente ha proseguito: “Non ho trovato alcuna contraddizione, non ho motivo di dubitare delle informazioni e delle mie impressioni. Indipendentemente da ciò, è ovvio che continuiamo a osservare la situazione”. A sua volta, il direttore delle relazioni esterne di Volkswagen, Thomas Steg, ha dichiarato che Volkswagen non ha “mai ignorato né preso alla leggera la situazione” nello Xinjiang. Il dirigente ha aggiunto che ol gruppo “non tollera il lavoro forzato o altre forme di discriminazione”.(Geb)